Cap Cana Classic de Pesca al Marlin Azul con 30 lanchas

CAP CANA.– La vigésimo segunda edición del Cap Cana Classic de pesca al Marlin Azul se celebrará los días 13 y 14 de noviembre, con la participación de más de 30 embarcaciones procedentes de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Italia y República Dominicana.

El evento tendrá como escenario la Marina Cap Cana y reunirá a pescadores nacionales e internacionales en una competencia que promueve la pesca deportiva bajo la modalidad de captura y liberación.

Silvano Suazo, director de la Marina Cap Cana, destacó que este año se modificó la fecha del torneo para coincidir con uno de los períodos de mayor actividad del Marlin Azul en estas aguas, donde recientemente se establecieron dos récords de liberación de esta especie en el Atlántico.

COMPETENCIA Y REGLAMENTO

El torneo tendrá como principal protagonista al Marlin Azul, aunque también otorgará puntuación al Marlin Blanco y al Pez Vela. La liberación del primero sumará 300 puntos, mientras que las otras dos especies recibirán 100 puntos.

Las líneas tendrán una resistencia máxima de 30 libras, conforme a las reglas de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA).

Se premiarán los tres primeros lugares en las categorías Sonar y Non-Sonar, así como al mejor pescador overall, la mejor dama, el mejor pescador juvenil de cada categoría y la mejor embarcación.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El registro de embarcaciones y participantes se realizará el jueves 12 de noviembre. Ese mismo día, a las 5:00 de la tarde, tendrá lugar la reunión de capitanes para explicar el reglamento y responder preguntas.

La primera jornada de pesca comenzará el viernes 13, con la salida de las embarcaciones a las 6:30 de la mañana y el inicio de la pesca 45 minutos después. Las líneas serán retiradas a las 5:00 de la tarde.

El sábado 14 se desarrollará la segunda jornada, con levantamiento de líneas a las 4:45 de la tarde y posterior ceremonia de premiación.

La organización también anunció actividades familiares, encuentros nocturnos, música en vivo y propuestas gastronómicas para los participantes y visitantes durante el fin de semana.

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