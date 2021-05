Cantautora Judy Santos lanza bachata

SANTO DOMINGO.- La destacada cantautora dominicana radicada en Nueva York, Judy Santos, lanzó su nueva propuesta audiovisual «No me rendiré», una bachata que fue escogida por el mismo público a través de un sondeo.

«No Me Rendiré» cuenta con la producción musical del ganador del Grammy Chris Hierro, quien junto a Judy fue coautor de esta canción, y en la que, además, participaron importantes músicos como: Pedro Valdéz (Bajo), Ricky Strings (Guitarra), y Eunel Nueva Era.

«No Me Rendiré’ es el resultado de mis años, mis esfuerzos, sacrificios y de la lucha constante que ha sido parte de mi vida. Es, sin dudas, el tema más profundo que he realizado y quiero que sirva como himno para todos los que en algún momento hemos pensado en abandonar, pero que por una u otra razón, supimos que no debíamos rendirnos», confesó la artista.

Este lanzamiento incluye un hermoso trabajo audiovisual dirigido por Iván Castillo, creador de la popular serie «La factoría», el que plantea una historia coral, de personas con diferentes situaciones de dificultad, pero que se mantuvieron firmes, sin rendirse, logrando finalmente vencer los obstáculos y alcanzar eso que siempre soñaron.

Con la distribución de La Oreja Media Group, «No me rendiré» está en todas las plataformas digitales disponibles para escuchar música, y en el canal oficial de YouTube de Judy Santos.

