Cantautor Pedro Fortunato presenta su «Verano Fugaz”

Pedro Fortunato

SANTO DOMINGO. – El cantautor de origen dominicano Pedro Fortunato regresa a Santo Domingo para presentar su EP debut «Verano Fugaz», un mini disco de 5 canciones inspirado en un romance veraniego que inicia en Nueva York y termina en La Hispaniola.

El proyecto se presentará en vivo en Casa de Teatro el 6 de marzo junto a músicos dominicanos con los que ha trabajado parte del arreglo de sus canciones.

“Verano Fugaz», coquetea con varios géneros musicales, resaltando el merengue en su variante pambiche.

‘’Una canción’’, ‘’La niña que conocí’’, ‘’Rinconcito’’, ‘’Morena en Cabarete’’, y ‘’No necesito nada’’ son las canciones que enriquecen este mini álbum que celebra el trópico, el sol, la ilusión, y la conexión de dos almas.

MÁS DE PEDRO FORTUNATO

Nacido en New York, Fortunato es cantante, compositor y músico, que aporta una perspectiva contemporánea y fresca a la música tropical al abrazar sus raíces en la diáspora e integrar ambas culturas en su arte y forma de expresión.

El destacado productor formó parte de la banda que acompañó a Karol G en su presentación en los MTV Video Music Awards en el 2024, y como artista invitado en el show de Carlos Sánchez, en el Symphony Space 2025, realizado en New York.

Las boletas del concierto están disponibles en el siguiente enlace: https://tix.do/event/PedroFortunatoVeranoFugazCasaDeTeatro-1 Redes sociales: https://linktr.ee/PedroFortunatoMusic

agl/of-am