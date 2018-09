Cantante Sonia Alfonso debutará en el Jazz Bar 

SANTO DOMINGO. – Sonia Alfonso, la reconocida cantante, compositora y actriz, debuta este viernes, a las 8:30 de la noche, en el Jazz Bar del Lungomare Bar & Grill en el hotel Sheraton Santo Domingo.

La apasionada interprete que nos ha cautivado con una voz repleta de matices, es la invitada especial junto al exquisito pianista Samuel Atizol y su trio de jazz.

Sonia Alfonso llega con un legado impresionante, interpretando clásicos del cancionero mundial en cuatro idiomas y también canciones inéditas junto a otras sorpresas.

Con una carrera envidiable en diferentes ramas del arte, la apasionada intérprete se distingue por una voz cautivante, profunda y repleta de matices.

Es por esto que se ha inclinado por el Jazz vocal, donde hace gala de su capacidad interpretativa. Sonia, quien dominó gran parte de la escena musical de los años 80`s y 90`s, en el bien recordado Bar El Yarey, ha mantenido un vínculo estrecho con la escena del jazz tanto en Santo Domingo como en Estados Unidos.

Sin duda alguna, el Jazz Bar del Lungomare Bar & Grill, se convertirá en la mejor opción del entretenimiento junto a la más exquisita oferta gastronómica de la ciudad.

Entre las más conocidas interpretaciones están: Summertime, The man I love y Smile, en español y en inglés, My funny valentine, Cry me a river y Feeling good, entre otras.

of-am