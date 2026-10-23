Candidato haitiano promete combatir la inseguridad

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PRÍNCIPE. –El candidato presidencial haitiano Jerry Tardieu prometió fortalecer las fuerzas de seguridad, recuperar territorios controlados por bandas criminales y reactivar la economía, de resultar electo en los comicios previstos para el 13 de diciembre de 2026.

El aspirante del partido Adelante por Haití anunció que reforzará la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de crear una guardia nacional integrada por jóvenes.

Tardieu también planteó identificar y cortar las fuentes de financiamiento de los grupos armados, cuya violencia mantiene al país sumido en una profunda crisis.

El exdiputado señaló que la generación de empleos será otra de sus prioridades. Según sus declaraciones, unos 100,000 egresados salen cada año de universidades y centros de formación profesional, pero menos del 10 % consigue trabajo.

Describió una economía debilitada, con familias que tienen dificultades para pagar el alquiler, profesionales desempleados y empresarios afectados por sus deudas.

Su propuesta incluye facilitar el acceso al crédito para impulsar inversiones en agricultura, infraestructura, turismo, nuevas tecnologías, comercio y cultura. Asimismo, planteó convertir los departamentos del país en espacios de producción, inversión y generación de oportunidades laborales.

Tardieu, quien presidió la Comisión de Enmienda de la Constitución de 1987 en la Cámara de Diputados durante la última legislatura, aseguró contar con la experiencia y el equipo necesarios para ejecutar su programa durante un mandato de cinco años.

El político figura entre los 17 aspirantes a la Presidencia de Haití inscritos para las próximas elecciones.

dh/am