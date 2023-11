Candidato a senador del PRSC y FNP propone plan drenaje pluvial

Castillo Semán en visita a Las Cañitas.

SANTO DOMINGO.- El candidato a Senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo, propuso a la clase política la elaboración de un plan nacional para mejorar el sistema de drenaje pluvial.

Consideró necesario la conformación de un plan a corto, mediano y largo plazo para dar solución al colapso del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo y otras ciudades, a fin de evitar los grandes daños dejados por las lluvias del sábado.

CASTILLO PIDE UN PLAN DE PAÍS

Consideró que se requiere de un “Plan de país”, que se cumpla por el partido que gobierne en el futuro.

Asimismo, estimó saludable el trabajo conjunto de técnicos del país y foráneos para hacer un diagnóstico de la situación.

Así lo manifestó el también ex diputado, al concluir un recorrido por el sector Las Cañitas, en el que conoció la magnitud de los daños expresada por sus moradores.

NO SE INVIERTE EN EL SISTEMA PLUVIAL

“El problema de República Dominicana es que nada más nos acordamos del sistema pluvial que todo país requiere cuando hay este tipo de desgracia”, puntualizó.

“No planificamos a largo plazo y los distintos gobiernos no invierten en ese sistema, porque no ven la importancia de esas obras y no tienen efectos electorales y políticos inmediatos. Esa es la gran desgracia”, expresó Castillo.

PROPONE TEMA DRENAJE ESTÉ CONTENIDO EN UNA LEY

Castillo propuso que la estrategia nacional para el drenaje pluvial esté contenida en una ley consensuada para ejecutarse en los próximos 10 años.

Esta gran desgracia debe llevarnos a una profunda reflexión como país, dijo.

Alertó que el cambio climático va a hacer más recurrente este tipo de fenómenos atmosféricos y su impacto devastador, especialmente sobre el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, concluyó.

mpv