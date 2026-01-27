Canciller Haití trata con enviada de Unicef sobre temas afines

Puerto Príncipe, 26 ene (Prensa Latina) El ministro de Asuntos Exteriores y Culto de Haití, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, trató hoy varios temas de interés común con la representante de la Unicef en el país Geeta Narayan.

Las partes revisaron los principales logros del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en escuelas, campamentos de desplazados y en varias provincias, en particular de la nación caribeña, añadió el periódico Le Nouvelliste.

El intercambio entre el canciller local y la enviada de la Unicef sobre asuntos nacionales comprendió problemas tan sensibles como las áreas de acceso al agua potable, saneamiento y apoyo a la educación. Las dificultades de Haití, analizadas entre ambas partes, cobraron mayor fuerza en medio de la actual crisis de violencia que vive el país, por la influencia combinada de bandas criminales y el descontrol oficial.

Dichos problemas agravan la situación nacional de inseguridad y elevan el desplazamiento forzado, estimado en un millón de personas, según la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

