CANADA: Ejército aborda una hipotética invasión de los EEUU

CANADA 21 Ene.- El Ejército de Canadá ha abordado de forma hipotética la posibilidad de una invasión estadounidense a medida que aumentan las amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha vuelto a instar este miércoles a Ottawa a mostrarse «agradecido» con el país vecino.

Las Fuerzas Armadas han indicado en declaraciones al diario canadiense ‘The Globe and Mail’ que se trata de un modelo militar teórico, que «ofrece un marco conceptual», pero no un plan militar en sí mismo. Aunque los expertos consideran que las posibilidades de una operación de este tipo son bajas, las fuerzas canadienses han optado por poner sobre la mesa cuál sería la respuesta militar más viable llegado el caso.

La semana pasada, el Ejército afirmó en un comunicado que el personal de infantería «está entrenado para operar en cualquier lugar del mundo y ganar». «Son la punta de lanza del Ejército de Canadá, los responsables de derrotar al enemigo», indicó entonces la propia entidad castrense en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, acompañándolo con una serie de fotografías en las que se puede observar a los militares realizando diferentes maniobras y ejercicios de entrenamiento, reivindicó el «orgullo» de estos efectivos.

La jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, Jennie Carignan, ha anunciado recientemente que su intención es crear una nueva fuerza de reserva de más de 400.000 voluntarios.

El martes, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, alertó de que el mundo «atraviesa una ruptura y no una transición» a nivel económico y político, acusando a las «grandes potencias» de «usar la integración economía como arma» y «los aranceles para sacar ventaja».

Además, el país está sopesando la posibilidad de enviar un contingente a Groenlandia a medida que aumenta la tensión con la Administración Trump, que busca adquirir la isla y ha vuelto a pedir abrir negociaciones al respecto alegando problemas de seguridad nacional.

