Campeones Tigres del Licey anuncian partidos pretemporada

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Campeones Nacionales y del Caribe, Tigres del Licey, anunciaron su calendario de pretemporada como preparación al torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana 2023-24, que se inicia el 19 de octubre dedicado a la comunicadora Onfalia Morillo.

Lanzadores y receptores

El día 25 de septiembre, en la antigua academia de los Rojos de Cincinnati será la primera convocatoria en la que se realizará un minicamp al que están convocados los lanzadores, receptores y los jugadores que este año no tuvieron mucha actividad o que no han visto acción en ninguna liga.

Entrenamientos generales

Los entrenamientos de los 23 veces campeones nacionales estarán encabezados por el manager José Offerman y parte del staff de coaches como el entrenador de banca, César Martin y el coach de control de calidad, Gilbert Gómez, quienes se integrarán tras culminar compromisos con sus respectivas organizaciones de las Grandes Ligas.

Calendario pretemporada

LUNES 9 OCT. VS LOUISVILLE (11:00AM) BASEBALL CITY

MIÉRCOLES 11 OCT. VS ESCOGIDO (11:00 AM) ACADEMIA YANKEES

JUEVES 12 OCT. VS TOROS (11:00AM) BASEBALL CITY

VIERNES 13 OCT. VS GIGANTES (12:00 M) EST. JULIÁN JAVIER

SÁBADO 14 OCT. VS INTERESCUADRAS BASEBALL CITY

LUNES 16 OCT. VS GIGANTES (12:00 M) EST. QUISQUEYA

MARTES 17 OCT. VS ESCOGIDO (3:00 PM) EST. QUISQUEYA

La temporada 2023-24 de la Lidom arranca el próximo 19 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciban la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:15 de la noche.

