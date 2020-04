Caminando en un mundo nuevo por el coronavirus

El coronavirus ha afectado al mundo de la forma más despiadada e indiscriminada y por ende a la humanidad de tal manera que habrá un antes y un después a sabiendas que podría estar marcando una nueva era parecida a la que marcó la llegada del hijo de Dios – Jesucristo o el Mesías, que había sido prometido que viniera según las escrituras. Es que el mundo atraviesa por la etapa más peligroso a todo lo largo de la humanidad, y que si no se controla esta pandemia estará en juego la supervivencia o extinción de la raza humana o adaptarnos a vivir caminando en un mundo nuevo.

De repente la vida de todos cambió; se puso de moda la frase Quédate en Casa, viendo correr despavoridos a las gentes desplazándose a los supermercados, almacenes, farmacias y tiendas de alimentos abastecerse porque el COVI-19 rugía silente y viajaba desde la ciudad de Wuhan – China invadiendo el mundo entero en un ir y abrir de ojos observamos como se esparcía dejando a su paso cadáveres aglomerados, enfermos que no caben en los hospitales, médicos infectados, aumento del desempleo, incertidumbre para los más pobres, dolor y miedo en los afortunados.

Ni los expertos en salud imaginaron que la rápida propagación de este virus llegaría colapsar el sistema de atención médica en los 50 estados de la llamada potencia mundial, la nación de las barras y las estrellas o sea Estados Unidos de América (EE. UU).

Llegó el momento donde todos corremos el mismo peligro y hasta los que no tienen casa tienen que quedarse en casa. Muchos nos quejábamos de lo difícil que estaba la vida y se quejaban de la falta de medicamentos que curen el cáncer, el sida, la hepatitis C, los riñones, la hipertensión arterial, y la diabetes; ahora queremos encontrar la Vacuna. Al llegar esta pandemia todo cambió y nos sorprendió a todos y aun no lo comprendemos. El objetivo es quedarse en casa para evitar el contagio.

El Coronavirus traerá un nuevo orden mundial:

Experto de Murcia (Nacho Temiño), dice que El capitalismo se verá obligado a adaptarse a esta crisis. El nuevo modelo económico deberá tener en cuenta tres factores esenciales: La salud, El bienestar y Nuestra relación con el planeta. Y a seguidas, agrega; “Diez claves del mundo que nos espera después del coronavirus:

1- El libre mercado como lo conocemos ha muerto – resurgirá un nuevo capitalismo.

2- La clase media es cosa del pasado. En líneas generales iremos hacia una sociedad más igualitaria, con una pequeña clase alta que vivirá a unos niveles que el resto sólo podrán soñar. Es posible que la renta básica universal sea una alternativa para algunos gobiernos.

3- Se reforzará el papel de los Estados. Muchos países regresarán a la estatización.

4- Se acelerará la robotización y la digitalización.

5- El dinero en efectivo tiene los días contados.

6- Empujón al teletrabajo y al comercio electrónico. Mucha gente trabajará desde casa.

7- Las emociones dominarán el discurso político. Los políticos serán mas demagogos.

8- Entramos en la era del dragón. China aprovecha esta crisis para blanquear su imagen y confirmar su posición hegemónica. No nos olvidemos que gran parte del mundo necesita los productos Made in China para hacer frente al COVID-19.

9- Más multilateralismo. La OMS será centralizada tendrá más autonomía.

10- Menos globalismo económico. En todo caso en el mundo post-coronavirus se reforzará el consumo de productos de proximidad y la producción nacional. También el turismo de cercanía crecerá frente a los viajes al otro lado del mundo.

“Se abrirán ante nosotros dos caminos que nos definirán como sociedad, podemos dividirnos o unir fuerzas y acometer unidos el esfuerzo de la reconstrucción a la que estamos todos llamados”. todos pueden contribuir a frenar y controlar el virus adoptando medidas de protección: “que van a formar parte de nuestro día a día en esa nueva normalidad”, como el distanciamiento social, medidas de higiene y el uso de mascarillas.

El mundo está paralizado y nadie está seguro. El mundo que nos enfrentamos por ahora no habrá bodas públicas, cines y palomitas; no habrá viajes de vacaciones para Disney, los novios suspendieron los besos y los abrazos; los hijos se ahorran los besos a sus padres, las esposas duermen de espaldas a sus maridos; las paridas no acarician sus bebes; las preñadas no añoñan sus embriones y fetos; el abuelo no carga al nieto; las fiestas son cosas del pasado, ya no oímos el rugido de los aviones en aire, las bolas en vehículos están prohibidas, el metro y los autobuses ya no dan servicio, los patrones ya no pueden disfrutar de sus servicios y los muertos no son enterrados.

Hay temor a salir de casa, cuando vemos un vecino nos alejamos y divisamos con las manos alzadas sus saludos, las reuniones familiares y de amigos, ya no son y los estudiantes aturdidos por las clases virtuales haciendo las tareas desde sus casas y realizando los exámenes sin pelear con los profesores, porque ya solo lo ven por Zoom y no pueden mostrar ni malas caras. Las sirenas a las 5.00 pm avisan con grito el inicio de la cuarentena.

¿Por cuanto tiempo estaremos en casa y que capacidad tendremos para resistir? ¿Que nos espera el orden mundial?

Los expertos dicen que esto acabaría cuando se consiga la primera vacuna y muchas naciones poderosas dicen que lo mas cercano a obtener una vacuna es dentro de un año y medio según el jefe del comité de expertos de COVID-19 en Shanghái, el doctor Zhang Wenhong, pero al ritmo que ocurren los contagios ,en lo que llega la vacuna estaríamos hablando que el 50% de la población estarían infectados y, muchos países no tendrán las condiciones para soportar un año y medio sin medicina, sin insumos y hasta sin comidas.

En primer lugar, el profesor ha explicado a los asistentes al coloquio que el coronavirus no desaparecerá este verano a medida que aumenta la temperatura: “El coronavirus solo se puede desaparecer a 50 grados. Una condición ambiental únicamente alcanzable por la región ecuatorial”. Tampoco mediante una hipotética vacuna, ya que no estará lista para, al menos, dentro de “un año y medio”.

El presidente de España Pedro Sánchez dijo: “El país que nos encontraremos no será el mismo que dejamos cuando nos resguardamos en nuestros hogares”, ha advertido señalando las predicciones que desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacen sobre los retrocesos mundiales que la pandemia va a provocar, nunca vistos en el mundo desde la Gran Depresión de 1929.

