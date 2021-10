¿Caminamos hacia una dictadura?

EL AUTOR es escritor. Reside en Santo Domingo.

De acuerdo al infor­me preliminar que acaba de presentar la So­ciedad Interamericana de Prensa (SIP) en su 77 Asambleas General, el ejercicio del periodis­mo en la República Dominicana se desarrolló sin mayores contratiempos durante la evaluación de este periodo de tiempo, y el único es­collo que encontró el gre­mio para desarrollar su labor fue la pandemia de covid-19. El informe reporta la situación de 24 países de la región en lo relativo a la libertad de prensa y ex­presión en esos territorios.

Vienen a mi cabeza en estos momentos, en que la gran apertura mediática que vive la República desde hace un buen tiempo, le permite denunciar a muchos ciudadanos sin ningún inconveniente “la dictadura que nos quiere imponer”.

Como una manera simplista de ver e interpretar el momento, algunos dirán, “bueno, una cosa no tiene que ver con la otra”; sin embargo, esto me trae a la cabeza el razonamiento del legendario pensador y luchador francés por la libertad de expresión, Jean Francois Revel, cuando expresó: “Puede haber prensa con dictadura, y hay mucha; lo que no puede haber es democracia sin prensa”.

Resulta difícil de explicar que donde se esté tratando de imponer una dictadura se esté al mismo tiempo fortaleciendo la libertad de expresión. El gran dilema de la democracia no está entre lo que niega y limita en acuerdo y consenso para lo que se entiende es el bien colectivo y lo que permite en términos individuales sin afectar la colectividad.

Estas negaciones y limitaciones, conjugadas con esa dimensión permisiva y plural también es parte del contrato social, pero tiene mucho que ver con la conciencia y la responsabilidad ciudadana. Es el gran y ancestral dilema de la letra contra el espíritu.

Lo que pudiera seguir a partir de aquí es un tema para expertos, yo particularmente desde un asiento lejano en las gradas de derecho, observo que una cosa es el derecho en su esencia y supremo interés y espíritu, y otra es capitalizar una coyuntura extraordinaria e insólita como es una pandemia para ganar aceptación y espacio público. Pero estas son de las bondades que también tiene la democracia.

