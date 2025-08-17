Cambia el tiempo en Haití, Erin ni tan lejos, ni tan cerca

Puerto Príncipe, 17 ago (Prensa Latina) El cielo de Haití cambió en la tarde de hoy para gris debido al huracán Erin, luego de una mañana con un sol fuerte y una temperatura sofocante.

El fenómeno meteorológico a pesar de su cercanía aun está un poco lejos de esta capital.

Erin continúa teniendo un patrón de nubes bien organizado con numerosas características de bandas convectivas y un fuerte flujo de salida de nivel superior. Datos de satélite indican numerosos relámpagos en estas bandas de nubes.

Según el Centro de Huracanes de Estados Unidos, se espera que Erin gire gradualmente hacia el norte en un par de días mientras se mueve a través de una debilidad en la cresta

subtropical, es decir, entre dos células altas subtropicales.

Erin debe permanecer en condiciones ambientales propicias y seguir siendo un huracán muy peligroso hasta mediados de esta

semana.

El fenómeno meteorológico creció en tamaño, y esa tendencia es probable que continúe durante los próximos días. El campo de viento en expansión resultará en condiciones oceánicas favorables sobre gran parte del Atlántico occidental.

