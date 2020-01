Camacho garantiza que el Gobierno no usará “ni un peso” en campaña de candidatos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, manifestó que el presidente Medina no usará recursos del Gobierno para la campaña política de los candidatos municipales.

El también miembro del Comité Político del PLD habló a periodistas sobre la inquietud de Participación Ciudadana de que el Poder Ejecutivo haga uso de los fondos públicos luego de que el garantizó el lunes a “todos” los candidatos municipales que tendrían recursos para hacer su campaña para las elecciones del 16 de febrero de este año. Medina habló durante una asamblea que hizo el partido de gobierno.

“El Partido de la Liberación Dominicana tiene sus estructuras de dirección y el compañero presidente de la República es miembro del Comité Político y la sociedad dominicana sabe de su moral, de su comportamiento y de nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana”, dijo el legislador.

Cuando se le preguntó de dónde saldrían los recursos prometidos por el gobernante, citó al PLD como la fuente. “La Dirección de Finanzas de nuestra organización hace los trabajos correspondientes”, adujo.

“Ustedes pueden tener la seguridad que no hay un solo peso de los que nosotros usamos que no tenga buena procedencia, porque nosotros esa ha sido nuestra historia, lo que no pueden decir que van a asignar recursos son ellos porque ellos no son del partido”, subrayó al ser abordado en el Congreso Nacional.