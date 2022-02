Califica ‘locura’ intentar modificar elección próxima convención PRM

Guido Gómez Mazara

SANTO DOMINGO.- El dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara calificó como una locura intentar modificar el método de elección para la próxima convención, el cual es el voto universal, directo y secreto, esencia de la actividad política actual, y estimó que apelar a criterios selectivos y cercenar el derecho de las bases a participar constituyen la negación de lo que representó José Francisco Peña Gómez.

Pidió a quienes se prestan a esas maniobras a que no subestimen las bases, ya que tales intentos antidemocráticos obedecen al convencimiento de que las bases sabrán penalizar a los dirigentes prepotentes, altaneros, arrogantes que los utilizaron vilmente y ahora temen la sanción que caerá sobre algunos.

“No se confundan conmigo, mis aspiraciones ni son obsesivas y menos tienen una marca de fanatismo. Lo hago por el sentido de compromiso consustancial con mi origen, y creo que las organizaciones partidarias no tienen dueños”, afirmó Mazara, quien pronunció un discurso durante una actividad celebrada en un hotel donde concurrieron cientos de militantes y dirigentes del PRM de todo el país.

A una enardecida muchedumbre, Mazara preguntó qué método preferían para elegir sus autoridades, y la multitud gritó: directo, secreto y universal. El dirigente dejó claro que una vez se abra la competencia en el PRM, él estará oficializando su candidatura para convertirse en presidente de esa organización.

Consideró que el actual intento de adicionar al método más democrático que lo es el voto universal, directo y secreto, las opciones de convención de delegados y dirigentes representan un intento de liquidar el deseo de las bases.

“El PRM necesita una autoridad que ponga en su puesto a los peledeístas”, dijo al relatar que ahora el PLD, La Fuerza del Pueblo y el PRD, hablan de su transfuguismo, lo que consideró una ironía.

Llamó a desarrollar responsablemente el concepto de la importancia de ser coherentes y esforzarnos para que los principios y valores defendidos en la oposición no sufran una lamentable metamorfosis en el gobierno.

Recordó, ante una presencia masiva de perredemeístas de todo el país, al extinto líder José Francisco Peña Gómez, a quien calificó como bujía inspiradora para la participación de sectores populares, por lo que hay que estar siempre avanzando en las conquistas de derechos que tanto valor han costado.

Ratificó que el PRM no volverá a las rencillas del pasado, lo que les costó ser descalificados por amplios sectores de la sociedad, y puso como ejemplo que el actual presidente Luis Abinader fue seleccionado en un proceso político democrático donde primó la decencia, el orden y el respeto hacia los demás compañeros.

Respalda al Gobierno de Abinader

Aprovechó la actividad para recalcar su respaldo a la actual gestión de gobierno, porque además de ser lo mejor que le pasó al país fue derrotar a Danilo Medina y su candidato, Gonzalo Castillo sino por el establecimiento de un cuerpo de acciones que, desde el poder, los llenan de satisfacción.

Entre las ejecutorias que alabó del gobierno, Gómez Mazara mencionó el término y la administración del peaje sombra la lucha contra la Covid-19 y la instalación de un Ministerio Público independiente que lucha de manera denodada contra la corrupción, entre otras.

“Lamentablemente somos lentos en promover las metas alcanzadas y terriblemente destructivos con la administración que ayudamos a instalarse en el control del aparato del Estado, dijo.

Para el dirigente del PRM resulta importante no olvidar la sed de justicia imperante en el país y aseguró que el país no nos perdonaría que los que abusaron del dinero público no sean procesados. “Aquellos que se robaron el país pretenden medirnos, a nosotros que tenemos 16 meses, con la de ellos años que duró 20 años”.

Volvió a enfatizar que muchos dirigentes y activistas del PRM provenientes de los sectores tradicionalmente excluidos están fuera del tren gubernamental, aun cuando la victoria provino de los sectores populares. Y se preguntó, si creen que tratándolos así esos compañeros tendrán entusiasmo para salir a trabajar para la campaña del 2024.

“La gente nuestra está cansada de ver tantos enemigos disfrutando de espacios en el tren administrativo”, dijo. Mazara.

Sin embargo, dijo que aún se está a tiempo de solucionar el problema, incorporando al tren administrativo a los hacedores de la victoria, y sobre todo, dándole cumplimiento a un mandato de la ley y la fiesta democrática que significa la realización de la convención ordinaria para seleccionar las autoridades partidarias.

Recordó los lazos afectivos con los padres del presidente y la empatía generacional con éste, por lo que está comprometido a no devolverse por los caminos de una generación anterior. “Conmigo pierdan cuidado”, expresó.