Califica de «locura» licitación del Minerd para autobuses eléctricos

SANTO DOMINGO.- Como «una locura y un derroche de dinero» calificó el empresario Charles Sánchez la licitación del Ministerio de Educación para adquirir autobuses eléctricos.

Explicó que «sólo en la República Dominicana alguien se embarca a comprar unos autobuses eléctricos sin haber previsto los cargadores, cuando los cargadores son parte intrínseca de los vehículos eléctricos».

“En ese proceso nunca debió hacerse una licitación de autobuses por un lado y de cargadores por otro, porque no hay nada mejor para la movilidad eléctrica que el autobús traiga su propio cargador», sostuvo Sánchez, entrevistado por Moises Gonzalez, del periodico digital y programa Despertar Nacional.

Dijo que “no hay razón para hacer un proceso de compra de autobuses eléctricos sin que incluyeran a los cargadores en la compra inicial. No es que la movilidad eléctrica tenga algún problema, es que los actores del Ministerio de Educación que hicieron este proceso no sabían lo que estaban haciendo o no conocían la movilidad eléctrica y no entendían lo que implica hacer una compra de esos vehículos», declaró.

Advirtió que probablemente las personas que hicieron el proceso no sabían nada del tema.