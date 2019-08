Califica de inaceptable endurecer requisitos para residencia permanente

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (NY-13) calificó este martes de inaceptable la normativa de la Administración Trump de negarle la residencia permanente a toda persona que haya recibido algún tipo de ayuda del gobierno.

En un documento enviado ALMOMENTO.NET, Espaillat considera que la medida afectaría principalmente a los inmigrantes de escasos recursos.

A continuación el texto del documento:

«Al intentar evitar que los inmigrantes accedan a programas vitales para mantener a sus familias, la normativa sobre carga pública de Donald Trump no mantiene los valores de nuestra nación y obligará a las personas a elegir entre poner comida en la mesa para sus hijos o mantener el estatus legal.

Esta normativa es inaceptable, despiadada y continúa el asalto generalizado del gobierno de Trump contra las familias inmigrantes.

Donald Trump está poniéndole una armadura a las necesidades básicas para enviar a las familias inmigrantes un mensaje alto y claro: si no eres blanco y no eres rico, no eres bienvenido aquí.

Hemos sido testigos de sus ataques desde el primer día de su administración y debemos tomar una posición y luchar contra estas políticas racistas, abusivas, antiinmigrantes y antiestadounidenses”.

