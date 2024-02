Calculan más de 50 mil fueron a concierto Juan Luis Guerra anoche

El cantautor dominicano llevaba desde antes de la pandemia sin tocar en Santo Domingo, por lo que este espectáculo, dentro de su gira Entre Mar y Palmeras, era muy esperado en ‘casa’ y reunió, según la organización, a más de 50.000 personas en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.

Fue un concierto, según expertos locales del mundo de la cultura y el espectáculo, «grandioso» e «histórico», el «mejor» visto en el país del cantante dominicano más internacional, opinión en la que redundaron en declaraciones a EFE algunos asistentes, que lo calificaron de «excepcional», por lo que «valió la pena» esperar todos estos años. En las dos horas que Juan Luis Guerra y 4.40 estuvieron sobre el escenario, después de que la rapera local Melybel actuara de telonera acompañada en uno de los temas por el dominicano de ese mismo género Mozart La Para, sonaron todas las grandes canciones, desde las más antiguas a las modernas, de un artista que, como él mismo recordó, ha cumplido 40 años en el mundo de la música.

La noche comenzó con ‘Rosalía’, con un Juan Luis Guerra que salió al escenario entre fuegos artificiales, vestido de marrón/granate, con flores bordadas en la chaqueta, un corbatín sobre camisa blanca y tocado con su tradicional gorra.

Encantado de actuar en Santo Domingo porque «nada hay más hermoso que tocar en nuestro país», dijo Juan Luis Guerra.

Acompañado de una docena de músicos- fue yendo del merengue a la bachata, pasando por la salsa o la balada romántica.No faltaron ‘Como tú no hay ninguna’, ‘La llave de mi corazón’, ‘Como yo’, ‘El Niágara en bicicleta’, ‘Estrellitas y duendes’, ‘El costo de la vida’ ‘Que me des tu cariño’, ‘Bachata rosa’, ‘Ojalá que llueva café’ o ‘Burbujas de amor’.Y no se olvidó de su esposa, a la que dedicó ‘DJ bachata’, ni tampoco de la fe al cristianismo que profesa con temas como ‘Para ti’ y ‘Las Avispas’.

UN RESPADO A 40 AÑOS DE CARRERA

Juan Luis Guerra no estuvo solo: el primer artista invitado en subir al escenario fue el colombiano Fonseca, con quien hizo un gran duo del tema ‘Si tú me quieres’, y luego actuó junto Melybel, Alex Ferreira, Vicente García o los hermanos Rosario, con quienes cantó otro de sus temas míticos, ‘Visa para un sueño’.