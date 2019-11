Cabarete vibra con el Dominican Republic Jazz Festival

Josean Jacobo

CABARETE, Puerto Plata.- Cientos de personas vibraron de alegría con tres presentaciones que tuvieron lugar en el Dominican Republic Jazz Festival 2019 que hizo su primera parada en Cabarete, donde Josean Jacobo y Tumbao, Miguel Zenón y Justin Kauflin.

El denominado “Embajador del afro Dominican Jazz” por la revista Bitz, Josean Jacobo, pianista y compositor, conquistó al público con su carisma e indiscutible destreza en el piano, dedicando a los presentes composiciones originales.

El grupo de jóvenes inició la gala con el tema “El Maniel” siguiéndole a este “Más”, “Anaisa Pié”, “Mind Reset”, “A pesar de todo” y “Compadre Pedro Juan”, siendo acompañado a coro por todo el que se dio cita en este encuentro musical que cada año reúne a los amantes de este género.

Luego se abrió paso para recibir a Justin Kauflin, un joven galardonado pianista de jazz estadounidense quien, además, es un reconocido compositor y productor que le ha dado la vuelta al mundo con su trío de piano, bajo y batería, que inició en la música a los 4 años y a los 11 perdió la visión total, pero eso no lo detuvo.

Iniciaron su intervención con sus canciones originales “Coming Home” y “Lost”. Además, el público disfrutó de las melodías de “Motorbike” de Jame Williams, “Day in the Live” de los Beatles y “John my Beloved”, demostrando en cada pieza una destreza impresionante, lo que provocó que el público pidiera más.

Mas tarde se adueñó de la tarima, adornada por la colorida obra del artista del pincel el dominicano Adolfo Farington, el múltiple nominado al Grammy saxofonista Miguel Zenón, un nombre muy conocido, y no es para menos, porque su habilidad al tocar el saxofón lo hace ser considerado como uno de los más innovadores e influyentes de su generación.

Comenzó su repertorio con “Negro Bembon” para luego presentar la canción “Las tumbas”, siguiendo a esta “Traigo Salsa” animando aún más a todos con la mezcla del Jazz y ese género musical.

La lluvia que bautizó el concierto no paró la fiesta y el público siguió muy entusiasmado con la presentación que también incluyó los temas “Colobó”, las muy conocidas salsas “El Nazareno” y “Quítate de la vía perico”, con un arreglo de jazz y salga que emocionó y puso a cantar a todos los presentes que cada año disfrutan de esta tradición en la que se ha convertido el DR Jazz Festival.

Dentro del marco de celebración del Jazz Festival, 2019 cientos de niños son beneficiados de diversos talleres musicales totalmente gratuititos ofrecidos por músicos profesionales nacionales e internacionales. Además, también se realizan Jam Sessions abiertos para los que quieran participar.

Este importante encuentro musical, sin fines de lucro, es organizado por la Fundación Educativa Dominican Republic Jazz Festival (FEDUJAZZ) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Lifestyle, Millenium, la Embajada de Estados Unidos, entre otros importantes patrocinadores.

