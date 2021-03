Caballeros y caballeras

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

POR MAXIMO CAMINERO

Esto de las costumbres es un asunto serio. Desde siempre escuche que la “generalidad del género” nos abarcaba a todos sin que nadie se sintiera a menos. Desde un tiempo hacia acá, he venido escuchando como una “dicotomía” el asunto de “dominicanos y dominicanas” en cualquier discurso político o social.

Y continua… «ya sabemos todos…y todas”, hasta puedo percibir cierto temor en la voz del interlocutor cuando hace el esfuerzo por no dejarlas fuera…a ellas.

Esto de los géneros y de las luchas sociales que a través del tiempo han llevado a cabo las mujeres por un trato igualitario con los hombres creo que se ha escapado un tanto de las manos.

Apoyo y siempre he resaltado que la mujer es tanto o igual que nosotros los hombres. Es más, podría afirmar que una mujer presidente (no presidenta) haría una labor más humanitaria que cualquier hombre presidente.

Las características de los géneros son marcadas por la naturaleza. Un hombre por lo general tiene más fuerza que una mujer. En cambio, una mujer soporta más el sufrimiento que cualquier hombre. Si en vez de Jesucristo hubiésemos tenido “una Jesucrista” seguro que no hubiesen sido 7 las palabras, sino una parábola completa.

El machismo siempre fue y sigue siendo en muchos lugares del planeta algo aberrante y vergonzoso. La biblia es machista, como lo son la mayoría de los libros “sagrados”.

Me indignan los casos en que los hombres abusan de sus mujeres hasta llegar al maltrato físico o emocional. ¡¡Sin embargo, la mujer es más tolerante con los desvíos …entiéndanse Cuernos!! Los hombres entendemos que esté es un compromiso “solo” de la mujer y no de nosotros…

Tanto la mujer como el hombre según uno de los principios del Kybalion; El Genero existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; el género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad. Es decir, que no somos distintos en la esencia y si en la forma en como nos manifestamos.

Si me pusiera una peluca (como he hecho) y me afeitara bien, nadie podría decir que soy un hombre, lo mismo si recortáramos a una mujer…no sabríamos con certeza lo que es. ¿Es una cuestión solo de apariencias? No. Es obvio que lo que corresponde a un hombre no así a una mujer y viceversa…con sus excepciones…

Hay mujeres que se sienten hombres y hombres que sienten ser mujer. En el fondo, la formación del feto, ambos contenemos los dos sexos y es en este desvió que uno desarrolla las cualidades varoniles o femeninas.

Dicen que los nacidos bajo el signo de Piscis, son creativos, pero que adolecen de una “dualidad” que los hace fuertes…pero a la vez muy frágiles. Tal vez sea el signo que mejor marca la vanidad y los complejos de los que todos en un menor o mayor grado tenemos.

Caballeras y caballeros, basta de complejos que en nada contribuyen al lenguaje y solo crean enredos y divisiones gramaticales. Cuando digo; ella estuvo. No se me ocurriría decir; ella !estuva! ya basta!! Aceptemos los términos establecidos y mandemos a guardar la «generologia» barata.

¡De hecho, los que están en el medio, lesbianas y homosexuales, y que de paso…! gozan de ambos mundos!! Ya andan por ahí también exigiendo su pedacito de letra en estos enredos del lenguaje. ¡Qué opinan mis oyentes…! perdón!… oyentos y “oyentas” de esto?

Bueno, ya no me meto en más líos porque de seguro tendré “detractoros” y “detractoras” que como siempre mal interpretaran mis escritos. Solo para que quede claro, los amo y las ama a todas y todos incluyendo a los equilibristas.

Permítanme ser lo que soy para ustedes que yo haré lo mismo con todos y todas (¡¡coño!! ¡Ya se me está pegando!) …mejor paro aquí antes que se me pegue esa vaina! Salud….Damas y Damos uff!!! Mínimo caminero

