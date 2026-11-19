POR ALFONSO BENOIT

América Latina lleva décadas marcada por la violencia, la delincuencia y la corrupción. Nos han vendido la idea de que combatir estos males es casi imposible, como si erradicar la corrupción o controlar la delincuencia fuera una utopía.

Nos han convencido de que debemos convivir con el miedo, de que la gente de trabajo debe encerrarse mientras los delincuentes se adueñan de las calles, sobre todo de noche. Hemos perdido la libertad de salir a un parque, cenar en un restaurante o compartir con los nuestros, porque el miedo se volvió costumbre.

Las promesas incumplidas

Durante años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a distintos países, envió misiones internacionales a Haití, incluidos los llamados cascos azules, con la promesa de restablecer la seguridad y el orden. Cada vez que llegaban, muchos creímos que por fin se frenaría a las pandillas y volvería la tranquilidad. Pero los resultados no fueron duraderos: las organizaciones criminales se fortalecieron hasta controlar gran parte de la capital y expandirse hacia otras regiones.

A mi entender, nunca hubo una voluntad firme y sostenida de enfrentar el problema hasta sus últimas consecuencias. Cuesta entender cómo, tras tantos años de intervenciones, millones de dólares y promesas internacionales, Haití sigue sometido a grupos armados que desafían abiertamente a las autoridades. Más que misiones temporales, faltó la decisión de cortar el problema de raíz, y esa ausencia sigue pesando sobre cada familia que vive con miedo.

La deuda histórica de Francia

El pueblo haitiano ha reclamado en numerosas ocasiones que Francia asuma una responsabilidad mayor en la búsqueda de la paz y la seguridad del país, y razones históricas no le faltan. Francia no solo se benefició de Haití durante la época colonial: tras su independencia le impuso una indemnización económica que tardó décadas en pagar. Por eso, muchos haitianos consideran que el Gobierno francés tiene una obligación histórica y moral de contribuir de manera decisiva a la recuperación de su nación.

Aunque Francia ha ofrecido cooperación y asistencia, sus esfuerzos no han devuelto la tranquilidad a la población. Su participación ha estado muy por debajo de lo que exige la gravedad de la crisis, lo que ha provocado una profunda decepción entre quienes esperaban mucho más de una nación que conoce bien la historia de sufrimiento que une a ambos países.

La esperanza renace

La llegada de Nayib Bukele fue un gran alivio para Haití, aunque también despertó dudas sobre si realmente se podría controlar, o al menos combatir, a las pandillas que han azotado al país durante años. La esperanza se había perdido ante la indiferencia de la región hacia esta nación caribeña. Cuando todos miraban hacia otro lado, su llegada encendió una luz que Haití necesitaba.

Los expertos opinan

Muchos expertos vaticinaron el fracaso del presidente salvadoreño en Haití. Desde el primer día aseguraron que sería una masacre y que los soldados serían enviados como carne de cañón. Sin embargo, tras semanas de presencia en el país, vemos la eficiencia y el coraje de los soldados salvadoreños, algo que muchos haitianos ya reconocen y valoran como una diferencia real en el terreno.

La incertidumbre cambia de bando

Hoy la incertidumbre ya no pesa sobre América Latina, y mucho menos sobre el pueblo haitiano: se ha trasladado a quienes no apostaban por el control ni por los mecanismos antipandilla impulsados por Bukele. Tanta es su preocupación que aún se oyen voces que hablan de masacres de soldados salvadoreños, pero hasta ahora no han presentado evidencia alguna. Lo que sí vemos a diario en videos y redes sociales es un éxito rotundo, al menos en los lugares donde los soldados salvadoreños han estado presentes.

Un precedente para América Latina

No sé si Bukele logrará eliminar las pandillas en Haití, pero estoy seguro de que sentará un precedente. Aunque no las erradique del todo, dejará una gran lección a América Latina, especialmente a los países que durante años confiaron en intervenciones internacionales que no devolvieron la tranquilidad al pueblo haitiano.

La diferencia con las misiones anteriores deberá demostrarse con resultados y no solo con promesas. La verdadera medida de esta intervención será si Haití recupera una paz que dure. Y que quede claro: ningún pueblo está condenado a vivir de rodillas ante el crimen.

Agradezco de antemano su atención y el espacio que brindan a las columnas de opinión. Quedo a su disposición para cualquier información adicional.

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