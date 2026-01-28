BRUSELAS: Los 27 debaten nuevas sanciones a Irán y Rusia

BRUSELAS 28 Ene.- Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación de nuevas sanciones contra Irán y Rusia y para abordar cuáles deben ser los próximos pasos para alcanzar la paz en Gaza, toda vez que se ha lanzado la segunda fase del plan propuesto por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Durante el encuentro, que se produce una semana después del Consejo Europeo extraordinario que reunió en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tras las amenazas arancelarias de Washington a varios países europeos por Groenlandia, los jefes diplomáticos abordarán multitud de asuntos pendientes en política exterior, aunque solo hablarán de la isla del Ártico en los márgenes.

Los ministros iniciarán la reunión hablando de la agresión rusa de Ucrania, que este mes de febrero cumple su cuarto aniversario; de cómo distribuir el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, acordado en el Consejo Europeo de diciembre; así como de las negociaciones de paz en un momento en el que Rusia ha recrudecido su ofensiva y en el que se está a la espera de que inicie un trílogo con Estados Unidos para buscar el fin del conflicto.

La Unión Europea está preparando un «ambicioso» vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, mes en el que se cumplirán cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero no está previsto que los ministros de Exteriores aborden este mismo jueves esas sanciones, a la espera de que la Comisión Europea ponga sobre la mesa medidas punitivas concretas.

No obstante, sí se espera que se acuerden sanciones coercitivas adicionales contra el Kremlin para mantener la presión sobre Rusia, según han indicado fuentes diplomáticas. De hecho, este mismo miércoles los embajadores ya han avanzado sanciones contra seis propagandistas rusos que serán formalizadas este jueves, según han confirmado a Europa Press distintas fuentes.

FLEXIBILIDAD EN LOS 90.000 MILLONES PARA KIEV

Del mismo modo se tratará la propuesta de la Comisión Europea para gastar los 90.000 millones de euros que la UE destinará a Ucrania para cubrir sus necesidades de financiación para los próximos dos años; un préstamo que recibió luz verde de los líderes en diciembre pese al rechazo de Hungría, República Checa y Eslovaquia.

El Ejecutivo comunitario propuso destinar dos terceras partes, 60.000 millones, para gasto militar con prioridad de compra a la industria ucraniana y europea, y los restantes 30.000 millones para cubrir otras necesidades presupuestarias y para garantizar la continuidad del funcionamiento de la Administración.

No obstante, según varias fuentes, algunos países señalan la necesidad de que este préstamo cuente con un mecanismo que priorice compras de armamento proveniente de la Unión Europea y de Ucrania siempre que se puede, pero que permita a su vez que, cuando sea necesario y el equipamiento no esté listo ni vaya a estarlo pronto en Europa, se busque en terceros países como Estados Unidos.

