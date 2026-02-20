Brasil ve «muy importante» fallo judicial rechaza aranceles Trump

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.

BRASILIA.- El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, aseguró este viernes que el dictamen de la Corte Suprema de EE.UU. que declaró ilegales la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump, es «muy importante» para la nación suramericana, en tanto abre una ventana de «oportunidad» para aprovechar la complementariedad entre las dos economías, reporta G1.

«Esto abre una gran oportunidad para una mayor complementariedad económica, una situación beneficiosa para todos y para las inversiones recíprocas. Por lo tanto, creo que es positivo», sostuvo el vicemandatario en una conferencia de prensa.

Alckmin llamó a recordar que si bien las negociaciones bilaterales arrojaron frutos, todavía pesaba un gravamen de 22 % sobre las mercancías brasileñas. Brasilia considera injusta esta situación, dado que la balanza comercial está a favor de Washington y no al revés.

«El año pasado, el superávit fue de 2.100 millones de dólares. Así que Brasil no es un problema. EE.UU. no tiene déficit con nosotros, tiene superávit. Y de lo que compramos a EE.UU., de los 10 productos que más exportan, el arancel es cero, y el arancel promedio es del 2,7 %», argumentó.

Del mismo modo, afirmó que, al menos en su opinión, «la negociación» y «el diálogo» con la Casa Blanca siguen en pie. «Creo que ha abierto una vía aún mayor para que tengamos un comercio exterior más sólido, lo que se traduce en empleos e ingresos. El comercio exterior es fundamental para el crecimiento económico», añadió.

Con respecto al arancel global de 10 % anunciado esta jornada por Trump, el vicemandatario desestimó su impacto, al considerar que, a diferencia de la tarifa particular de 40 % que pesaba sobre los productos brasileños, Brasil no perderá competitividad en esta oportunidad porque se trata de una imposición generalizada.

an/am