BRASIL: Embajada RD celebra misa en honor a la Virgen

BRASILIA.- La embajada de la República Dominicana en Brasil celebró una misa con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano.

La ceremonia, realizada en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de las Mercedes, fue presidida por el reverendo Elionaldo Ecione, quien manifestó su respeto por las tradiciones espirituales y culturales del pueblo dominicano.

Afirmó que la devoción a la Virgen de la Altagracia trasciende lo religioso y se convierte en un lazo que une generaciones, inspira valores y fortalece el compromiso con el bien común

Al concluir la eucaristía, el embajador Robert Takata destacó la importancia de la devoción por la Virgen como símbolo de fe, protección y unidad del pueblo dominicano. “Esta celebración nos permite renovar nuestros valores espirituales y fortalecer los lazos de identidad y solidaridad que nos unen como nación, aun estando lejos de nuestra tierra”, expresó.

La misa fue un espacio de recogimiento y reflexión, en el que se elevaron oraciones por la paz, el bienestar del pueblo dominicano y el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre la República Dominicana y Brasil.

Asistieron miembros del cuerpo diplomático, representantes de la comunidad dominicana, funcionarios de la misión diplomática e invitados especiales.