BRASIL: Embajada deposita ofrenda floral en honor Duarte

BRASILIA.- La embajada de la República Dominicana en Brasil realizó una ofrenda floral en conmemoración del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, fundador de esa nación caribeña.

La ceremonia inició con la interpretación del himno dominicano, fortaleciendo el compromiso con los valores de libertad, soberanía y patriotismo que legó el patricio.

Como parte del programa, se llevó a cabo la lectura de la biografía de Duarte, a cargo del capitán de navío Abel Esmurdoc, quien destacó los aportes históricos, el pensamiento visionario y el sacrificio personal de Duarte en la lucha por la independencia nacional.

Posteriormente, el embajador Robert Takata resaltó la vigencia del ideario duartiano, subrayando la importancia de mantener vivos los valores que dieron origen a la nación dominicana, especialmente entre las nuevas generaciones y en el ejercicio del servicio diplomático en el exterior.

