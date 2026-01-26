BRASIL: Consulado RD honra el legado de Juan Pablo Duarte

RIO DE JANEIRO.- El Consulado General de la República Dominicana en Río de Janeiro realizó un acto en homenaje a Juan Pablo Duarte, fundador de ese país caribeño, con motivo del 213 aniversario de su natalicio.

El cónsul Roberto Henrique Rubio Cunillera destacó la vigencia del pensamiento duartiano y su profundo valor para la democracia contemporánea.

Expresó que “Juan Pablo Duarte nos enseñó que la libertad auténtica sólo es posible cuando se sostiene sobre la legalidad, la justicia y la ética pública; y que el poder debe ejercerse con legitimidad y respeto a la Constitución, como garantía de una democracia verdaderamente soberana”.

Asimismo, destacó la vigencia del ideario duartiano como referente para la formación cívica y democrática, así como el papel de la labor consular en la proyección internacional de esos valores.

El programa incluyó una ofrenda floral, la proyección de un interesante documental sobre el legado de Duarte y los Trinitarios, y la lectura de fragmentos de su Ideario, realizada por dos niñas dominicanas, como expresión del compromiso con la transmisión de los valores patrios a las nuevas generaciones.

El acto constituyó un espacio de reflexión y memoria histórica que permitió resaltar su legado como educador, pensador y fundador de la República Dominicana, así como su visión de una nación libre, soberana y sustentada en principios democráticos y éticos.

