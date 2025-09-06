BPD recibe tres premios por digitalización de servicios

SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano (BPD) obtuvo tres galardones en la 26ª edición de los Premios a los Mejores Bancos Digitales del Mundo, realizada por la revista Global Finance.

Destacan las distinciones a la mejor aplicación de banca móvil y al mejor banco digital de consumo en la República Dominicana.

La entidad financiera obtuvo también el mérito a la institución con el mejor modelo de transformación digital, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica.

Los reconocimientos confirman la estrategia del BPD, orientada al servicio de sus clientes mediante soluciones innovadoras, eficientes y seguras.

Además, demuestra su capacidad para un cambio en la experiencia bancaria en la República Dominicana y en la región.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso con la transformación digital, poniendo siempre al cliente en el centro de nuestra innovación”, expresó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del BPD.

Los criterios evaluados por Global Finance incluyeron la solidez de la estrategia de captación de clientes digitales, el éxito en la adopción de canales, y la variedad de su portafolio en línea.

También los beneficios tangibles para los clientes, así como la calidad del diseño y funcionalidad de sus plataformas web y móviles.

INNOVACIÓN Y LIDERAZGO DIGITAL

En la actualidad, más de 1.5 millones de usuarios digitales acceden a los servicios del BPD. Más del 90% de sus operaciones están disponibles en línea para mayor agilidad, seguridad y comodidad para sus clientes.

En cuanto a canales de servicio, más del 71% de los clientes utiliza la App Popular, que en 2024 superó más de 100 millones de transacciones, con un crecimiento interanual del 46 %.

En los últimos dos años, el volumen de transacciones móviles subió hasta los 154.9 millones, con un crecimiento interanual del 30 %.

