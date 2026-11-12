BPD reafirma liderazgo digital y logra reconocimiento en RD

SANTO DOMINGO.– El Banco Popular Dominicano reafirmó su liderazgo en la transformación digital del sistema financiero nacional, al convertirse en la única entidad reconocida por su excelencia sostenida en las categorías de banca personal y empresarial en el Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2026, elaborado por la Superintendencia de Bancos (SB).

La distinción reconoce a las instituciones que han mantenido calificaciones superiores al 90 % durante tres o más años consecutivos. El Popular alcanzó seis años de excelencia en ambos segmentos y conserva, desde el inicio de la medición, el primer lugar en banca personal.

En la sexta edición del ranking, la entidad obtuvo la primera posición entre los bancos múltiples en banca personal, con 93.68 puntos sobre 100, y el segundo lugar en banca de negocios, con 90.26 puntos.

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA DIGITAL

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó que estos resultados responden a una estrategia de transformación digital de largo plazo, enfocada en aprovechar la tecnología para ofrecer servicios financieros más ágiles, seguros y adaptados a las necesidades de los clientes.

El ejecutivo señaló que la innovación busca simplificar la relación de los usuarios con el banco, mejorar su experiencia y facilitar el acceso a soluciones financieras.

La entidad también recibió la insignia de Experiencia de Usuario, concedida a las tres instituciones mejor evaluadas en sus respectivas categorías por la facilidad de navegación, usabilidad e interacción en sus canales digitales.

Asimismo, obtuvo la insignia de Adopción de Habilitadores Digitales, por implementar mecanismos que facilitan la vinculación digital de clientes, cancelación de productos, verificación electrónica de documentos y gestión de reclamaciones.

TOKЕ SUPERA EL MILLÓN DE USUARIOS

Otro reconocimiento correspondió a Toke, la solución integral de pagos digitales del Popular, distinguida en la categoría Solución Destacada por sus aportes a la innovación y la inclusión financiera.

En sus primeros seis meses de funcionamiento, esta plataforma superó el millón de usuarios registrados e incorporó más de 30,000 microcomercios.

MAYORES EXIGENCIAS EN LA EVALUACIÓN

Para la edición de 2026, la Superintendencia de Bancos incorporó criterios más rigurosos, que toman en cuenta no solo la disponibilidad de los canales digitales, sino también su utilización efectiva, la migración de transacciones y la calidad de la experiencia de los usuarios.

Actualmente, el Banco Popular registra más de 1.8 millones de clientes activos en sus canales digitales, mientras que su aplicación App Popular supera los 1.2 millones de usuarios.

Estos indicadores reflejan la creciente adopción de sus plataformas y la apuesta de la institución por ampliar el acceso a servicios financieros digitales, eficientes y seguros.

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