Boxeo RD da la batalla en los Juegos Olímpicos de Juventud

DIAMNIADIO, Senegal.- El dominicano Michael Reyes no pudo superar la ronda preliminar de los 55 kilogramos del torneo de boxeo de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al caer por decisión dividida (4-1) ante el georgiano Emil Ismailov.

En un batallado combate efectuado en el Dakar Expo Center, Reyes se mostró decidido y aguerrido en el primer asalto, atacando a su oponente y conectando en varias ocasiones sobre su anatomía. Ismailov, en cambio, buscó la forma de contrarrestar la ofensiva del quisqueyano, pero los jueces favorecieron al dominicano 3-2 para quedarse con el round.

La pelea subió de intensidad en el segundo asalto. El dominicano siguió atacando, pero no lograba conectar un golpe fulminante, situación que aprovechó el georgiano para mantener equilibradas las acciones y evitar que el combate se inclinara a favor de Reyes, quien mostró señales de agotamiento en la parte final del round. Aun así, volvió a ser favorecido 3-2 en las tarjetas.

En el decisivo asalto, Ismailov se mostró con mayor determinación y aprovechó los descuidos en la guardia de Reyes, quien recibió dos conteos de protección del referí tras ser impactado por los puños del georgiano. El europeo dominó la tercera manga sin discusión, con votación de 5-0.

La ventaja que Reyes había construido en los dos primeros asaltos no fue suficiente para asegurar el triunfo y avanzar a los cuartos de final. Las tarjetas finales favorecieron a la esquina azul con puntuaciones de 29-28, 29-28, 28-29, 29-28 y 29-28 a favor de Ismailov.

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