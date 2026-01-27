BOSTON: Muere dominicano cayó desde un quinto piso

Yaser Tejeda

BOSTON.- Falleció la noche de este sábado un joven de nacionalidad dominicana y oriundo del municipio de Baní que cayó desde un quinto piso en el área de Dorchester.

Yaser Tejeda, de 24 años, nativo del sector Las 20 Casitas, murió tras varias semanas ingresado en el Hospital General de Boston.

Tejeda fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, lamentablemente no logró superar las lesiones.