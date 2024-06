BOSTON: Dominicana queda atrapada en medio de balacera

Jennifer Escobar



BOSTON.- Una madre dominicana quedó atrapada en medio de una balacera, cuando llegaba a su vivienda en el vecindario de Roxbury.

Su vehículo fue impactado por una bala durante la balacera.

“Cuando él me atravesó el carro fue cuando yo me tiré y me puse así… yo dije ya ya me mató milagro de Dios estoy viva de verdad” dijo Jennifer Escobar.

“Eran dos carros un carro blanco y un carro negro no sé si venían peleando no sé… él sacó una pistola él tiró cuatro tiros del lado izquierdo el lado que le dio a mi carro y yo en medio de los dos carros y viendo los balazos hasta ver la pistola que sacaba fuego”, agregó.

Jennifer tuvo que ser llevada en ambulancia tras sufrir una crisis nerviosa y estuvo en el hospital hasta que fue estabilizada y pudo regresar a su auto.

Vecinos dicen que escucharon cinco disparos, algunos pensaron que eran fuegos artificiales, luego vieron en la calle el alboroto y la policía llegó de inmediato.

Ahora los residentes piden mayor presencia policial en el área.

“Aquí ahora mismo está muy peligroso entiende deberían haber más policía en esta área me entiendes monitoreando las cosas me entiendes?”, dijo Jonas Nuñez.

La policia de Boston está investigando el caso y no se conoce la identidad de los dos conductores de los vehículos involucrados, ni se han registrado arrestos.