BOSTON: Carolina reconocida durante una gala dominicana

BOSTON, Estados Unidos.– La alcaldesa de Santo Domingo. Carolina Mejía, fue reconocida aquí en un a ceremonia durante la cual le fue entregada la estatuilla “Excelencia al Mérito Gran Dominicanísimo 2025”.

Durante la gala, en el Omni Seaport Hotel, compartió el escenario con el expelotero David Ortiz, el empresario turístico Frank Elías Rainieri y la periodista Alicia Ortega, quienes también fueron reconocidos.

Premios Dominicanísimo reconoce el aporte de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Es una plataforma que se fortalece en cada edición.

“Gracias por esta oportunidad, gracias por esta sorpresa. Qué gran honor, lo llevaré siempre con mucho orgullo como siento al decir que soy dominicana. ¡Que Dios los bendiga!”, dijo Mejía al recibir el galardón.

Al definir como especial la noche de la entrega, consideró un honor poder participar en Premios Dominicanísimo junto a tantos dominicanos que ponen en alto a la República Dominicana.

Otro reconocimiento

Previo a la gala de Premios Dominicanísimo, Carolina también recibió una proclama de la Alcaldía de Lawrence, en el estado de Massachusetts, de la mano de su homólogo el alcalde Brian DePeña.

Ella formó parte de las 26 personalidades a las que el alcalde distinguió por su trayectoria de servicio en distintos ámbitos de la vida pública.

En ese escenario, DePeña resaltó el posicionamiento de los dominicanos en esa ciudad estadounidense y destacó su vocación de trabajo y su vinculación con la tierra que los vio nacer.

Gira por Estados Unidos

La ejecutiva municipal agotó una agenda por Boston, New York y Nueva Jersey, donde reafirmó su vínculo con la diáspora y reconoció la importancia de los dominicanos que viven fuera del país.

sp-am