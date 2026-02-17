Bosch dice el PRM gobierna con coherencia y el legado de Peña

Milagros Ortiz Bosch durante su participación en el rograma.

SANTO DOMINGO.-La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó que la gestión del actual gobierno responde a una continuidad de los principios democráticos impulsados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Dijo que esos principios fueron asumidos posteriormente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sustentados en el legado político del líder José Francisco Peña Gómez.

Entrevistada en el programa La Plaza Radio Show, Ortiz Bosch sostuvo que el surgimiento del PRM no obedeció a una coyuntura electoral, sino a la defensa de la democracia interna, respeto a las bases y la institucionalidad política.

LUCHAR POR LA DEMOCRACIA Y RESPETO A REGLAMENTOS

“La historia hay que contarla para que no desaparezcan sus razones. Nosotros nacimos para luchar por la democracia, para recuperar la participación directa de las bases y el respeto a los reglamentos”, expresó.

Señaló que la tradición democrática del PRD consolidó mecanismos de consulta directa, participación de mujeres y jóvenes, y fortalecimiento de la institucionalidad, principios que afirmó fueron retomados en la construcción del PRM como organización política.

Ortiz Bosch señaló que esta herencia política está directamente vinculada al pensamiento de Peña Gómez, cuya vocación democrática y compromiso social continúan siendo referencia para la acción pública.

En ese contexto, aseguró que el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha mantenido coherencia con esos valores al impulsar políticas firmes contra la corrupción, transparencia institucional y fortalecimiento del sistema de justicia.

an/am