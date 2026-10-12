Bodegueros Unidos de América lanza La Bodega Podcast

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NUEVA YORK.- El presidente de Bodegueros Unidos de América (UBA), Radhamés Rodríguez, lanzó oficialmente este domingo el proyecto La Bodega Podcast.

Rodríguez destacó que los bodegueros tendrán su propia voz para contar sus historias de éxito y luchas.

Resaltó que el podcast jugará un papel esencial como medio para sembrar ideas, proyectos y planes en favor de los bodegueros y sus familias.

Con ocho años de historia, UBA está presente en todas las circunstancias que afectan a la bodega, como atracos, robos y delincuencia, dijo.

«Hemos conseguido más de 500 botones de alarma para apoyar la seguridad del bodeguero en conexión con la Policía», enfatizó.

INVITADOS Y APOYO OFICIAL

Al acto asistieron el cónsul Jesús Vásquez y los asambleístas George Álvarez y Manny de los Santos.

La Bodega Podcast saldrá al aire semanalmente y contará con la conducción de Radhamés Pérez, José Alduey Sierra y José Alduey Jr., quien tuvo a su cargo la construcción e instalación de los equipos de televisión.

«Hemos venido para colaborar en este proyecto con Radhamés Rodríguez porque confiamos en su trabajo en la industria de la bodega», dijo Alduey Jr.

El asambleísta Manny de los Santos subrayó que ha logrado apoyo de sus colegas para impulsar una ley en favor de los pequeños negocios víctimas de asaltos y violencia, proyecto respaldado por la gobernadora Kathy Hochul.

Rodríguez agradeció a los presentes, entre ellos Fernando Aquino, Héctor Núñez, Ana Mora, gerente de ventas de New England Beverages, Manuel de Jesús Rodríguez, asesor financiero de UBA, y su esposa Cesarina Nurse de Rodríguez.

Rosa Ayala, secretaria ejecutiva de UBA, llamó a respaldar la próxima gala anual convocada para el 21 de noviembre. También asistieron Jhonny Uberie, encargado del proyecto de inteligencia artificial de UBA, Juan Valerio, encargado de deportes, Bárbara Morena, representante de la Mujer, y Domingo Rosario (Tony), dueño de la bodega Stars Deli por 14 años en Queens.