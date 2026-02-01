BNPHU incorpora retrato de Mateo Morrison a su galería

El acto de develizamiento de la foto de Mateo Morrison

SANTO DOMINGO.- La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) incorporó el retrato del escritor Mateo Morrison a su galería de grandes escritores nacionales e internacionales, en un emotivo acto que reconoció su trayectoria literaria y su aporte a la gestión cultural dominicana.

La ceremonia fue presidida por el director de la dependencia, Rafael Peralta Romero, y contó con la conducción de Josanny Moní, quien dio inicio al acto y presentó a la escritora Carmen Sánchez, encargada de leer la semblanza del homenajeado.

A seguidas, el novelista Avelino Stanley, presidente de la Unión de Escritores Dominicanos, destacó los aportes de Mateo Morrison al ámbito literario, así como su destacada labor como gestor cultural.

Las palabras centrales estuvieron a cargo Rafael Peralta Romero, quien resaltó la extensa trayectoria de Morrison, subrayando su labor en el suplemento cultural Aquí, su gestión al frente de la Dirección de Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y su producción literaria, en especial su más reciente libro La Lascivia Caía como agua de madrugada, publicado por la editora española Huerga y Fierro, y presentado en las más recientes ferias del libro de Madrid y Santo Domingo.

Posteriormente, se procedió a la develación del retrato, acompañado por sus hermanos Heriberto y Ramón Morrison, así como por sus hijos Nelson, Milton, Franklin y Samantha.

Al cierre del acto, el poeta expresó palabras de agradecimiento, que dedicó a la memoria de sus padres, Egbert Morrison y Efigenia Fortunato, y concluyó con la lectura de su poema Hubo un tiempo en que la patria, dedicado a Juan Pablo Duarte.

La ceremonia contó con una amplia asistencia de escritores, gestores culturales y personalidades del ámbito intelectual, quienes acompañaron este significativo homenaje.

of-am