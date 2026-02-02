Big Prospect League anuncia un showcase en San Cristóbal

SAN CRISTOBAL. –La Big Prospect League (BPLBEISBOL) se traslada al terreno de Demetrio LLuverez (LLuviz) en la comunidad de Duveaux, para efectuar este lunes un showcase con los mejores jugadores de la zona sur de las diferentes academias que participan en los torneos de la entidad.

Será para jugadores pertenecientes a las clases de firma 15 de enero 2028-2029 y 2030.Mostrarán sus habilidades en las evaluaciones defensivas, también su poder en el BP y el dominio de los fundamentos en el partido que será efectuado a nueve entradas.

El equipo Azul estará conformado Por los Outfielders Yilber de los Santos, Jowel Hernández, Carlos Vizcaíno y Juan Tejeda, en el Infielders los jugadores serán Wilbert Valdez, Ángel Pérez, Praybel Arias, Raismil Montero, Niuton Peña, Gabriel Terrero y Jariel Candelario mientras que en la Receptoría estará Julio LLuveres.

El Rojo estará conformado Por los Outfielders Ángel Santiago, Enyer Estévez, Miguel Báez, y Leonardo Florentino, en el Infielders los jugadores serán Jacob Campusano, Enzo Cabrera, Xavier Muñoz, Franli Peña, Josue de la Cruz, Yosman Nova y Cody Flowers, en la Receptoría estará Joshua Cedano.

En el picheo estarán mostrando el poder y dominio de sus lanzamientos Manuel Araujo, Adonis Díaz, Luis Correa. Railin Rivera, Ismael Terrero, Kelvin Lara, Maicol Pascual, Luis Mota, entre Otros.

Se espera una gran asistencia de los diferentes scouts de las diferentes organizaciones de MLB y los directivos de la oficina de MLB en República Dominicana.

of-am