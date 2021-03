Biden: trumpismo sin Trump

El autor es periodista. Reside en Nueva York

El presidente Joe Biden replica y mantiene tres indecencias políticas que le criticó al ex presidente Donald Trump.

La Casa Blanca le dijo al portal Politico.com que Estados Unidos no donará vacunas a ningún país hasta que los estadounidenses estén vacunados. Esa era la política unilateral de Trump “America First” Primero Estados Unidos.

Informes de inteligencia aseguran que el príncipe saudí, Mohammed bin Salman, autorizó el asesinato del periodista amal Khashoggi. Criticaron que Trump no tomó acciones contra bin Salman y ahora Biden parece imitar a Trump. Tampoco hará nada.

Los cientos de niños inmigrantes que llegan a la frontera son detenidos en cuarentena por Covid19 y luego transportados a diferentes centros de detención, tal y como lo hizo Trump.

Parecería que lo único realmente malo es que Trump haga esas cosas. Si las hace Biden, son “buenas”.

Bienaventurado el que logre establecer diferencias entre los políticos. Debe quedar claro que el Estado ni siente ni padece y sus políticas siempre son indolentes y crueles.

El “cambio” fue radical. Cambiamos Trump-Pence por Biden-Harris, pero seguimos con algunas de las mismas políticas indecentes, deshumanizadas.

Parecería como que el cambio real fue sacar la vocinglería trumpista de la Casa Blanca para hacer lo mismo “calladitos” como ahora lo hacen Biden-Harris.

Claro, no hay cámaras fotográficas ni de TV captando a los niños enjaulados porque, desde luego, ya eso no es noticia, es algo viejo, no tiene “novedad”.

Biden continúa las políticas iniciadas por el ex presidente Barack Obama aunque se publicaron para descrédito de Trump.

Y quienes condenaron esas políticas de Trump, ahora guardan un silencio absoluto, como si no estuviesen pasando. Será que como ya las “denunciaron” no tienen que redundar.

El gobierno y los políticos favorecen siempre a los ricos, perjudican a los pobres, no importa quien gobierne.

