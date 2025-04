BHD y UNPHU gradúan a 100 adultos en prevención demencia

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Banco BHD y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) graduaron a los primeros participantes del programa LatAm Fingers, una iniciativa latinoamericana promovida por la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos que tiene por finalidad la disminución de la prevalencia de la demencia y el Alzheimer en República Dominicana.

Alrededor de 100 personas con edades entre 60 y 75 años han recibido certificados por haber completado el programa de 24 meses y dieron su testimonio del cambio positivo en su salud y estilo de vida gracias a la intervención de profesionales de la salud, la psicología, el deporte y la nutrición.

Los adultos mayores fueron voluntarios del estudio liderado por la doctora dominicana Daisy Acosta, investigadora científica, geriatra y pasada ganadora del Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2022.

“Estamos orgullosos de ser testigos de la graduación de los adultos mayores de LaTAm Fingers, una investigación científica que le ha devuelto la energía y la vitalidad a los envejecientes participantes, dándoles las claves para mejorar su bienestar», dijo Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del BHD..

Y agregó: «Al mismo tiempo, la investigación científica estudia cómo disminuir los casos de demencia en nuestro país. Nos honra apoyar este programa a través del acuerdo de colaboración que firmamos con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y con la unidad de investigación del Banco de Cerebros”.

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA

El objetivo del programa es prevenir la demencia mediante el control de factores de riesgo modificables que pueden contribuir a su desarrollo, como enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes.

También se aborda el sedentarismo y el aislamiento social y se implementa una dieta saludable para el cerebro, basada en las directrices de la dieta MIND, siendo la primera vez que se lleva a cabo un proyecto de prevención de esta magnitud en el país.

La doctora Daisy Acosta, directora del Banco de Cerebros de la República Dominicana y expresidenta de la Asociación Mundial del Alhzeimer, indicó que los estudios de LatAm Fingers iniciaron en Finlandia, Estados Unidos y otros países con excelentes resultados, demostrando que una intervención basada en ejercicio, dieta saludable, estimulación cognitiva y social, así como el control de enfermedades cardiovasculares, tiene un impacto positivo en el cerebro de las personas entre 60 y 75 años.

“Agradezco a la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, al BHD y la UNPHU por auspiciar el proyecto LatAm Fingers República Dominicana y materializar este estudio. Con esta investigación buscamos reducir la prevalencia de la demencia en adultos mayores para que lleguen a su vejez con un cerebro sano”, sostuvo Acosta.

EL ACUERDO

En 2022, el BHD y la UNPHU firmaron el acuerdo de cooperación como parte del estudio impulsado por la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos en catorce países de Latinoamérica. En RD participaron 100 personas como voluntarios.

LatAm Fingers (The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability, por sus siglas en inglés) está integrada por 12 países: Argentina (país líder), Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

of-am