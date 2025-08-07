Bernardo, Jaime y Cristofer Pie se alzan con oro en taekwondo

Santo Domingo, 7 ago.- Los hermanos Bernardo, Jaime y Cristofer Pie se alzaron con las medallas de oro de sus respectivas categorías en la cuarta edición del Dominican Series de Taekwondo, que se celebró en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Bernardo, principal figura del taekwondo dominicano y representante de Bayaguana, provincia de Monte Plata, superó en el combate final a Michael Orozco, de San Juan, de acuerdo a una nota de los organizadores.

«Ha sido un gran evento, hizo dos peleas y esto es lo que necesitamos en ruta a nuestra participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026», planteó Pie, quien obtuvo la presea dorada del Dominican Series en la categoría 74 kilos.

Su hermano Jaime, también de Bayaguana, se adjudicó el oro de los 54 kilos, tras disponer de Wilfrido de la Cruz, de Monte Plata.

El otro de los hermanos Pie que subió a lo más alto del podio fue Cristofer, quien le ganó a Gabriel Santana, de Monte Plata, en la categoría 58 kilos.

En la modalidad por equipos, los máximos honores fueron para Monte Plata, escoltados por Santiago (segundo lugar) y provincia Santo Domingo (tercero).

En poomsae (combate simulado), el Distrito Nacional terminó en el primer lugar, mientras que Hato Mayor y San Cristóbal se repartieron las posiciones dos y tres.

El presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, premió con 25,000 pesos al equipo que resultó campeón en combate y 15,000 al de poomsae.

of-am