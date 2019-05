Benjamín Cruz y Fiarte estrenan nueva modalidad “Crónicas del Edén”

SANTO DOMINGO.- La Fundación Fiarte y la Galería Nader dejaron inaugurada “Crónicas del Edén”, la 19ava. exposición individual de Benjamín Cruz, con la que este inaugura una nueva caligrafía en su trabajo, una idea conjunta del artista y de Francisco Nader.

La muestra está compuesta por 15 obras de gran formato en la que el artista le agrega valor a lo que ha sido su caligrafía hasta ahora, con la inclusión de tendencias del arte pop y street art, nunca antes abordadas por Benjamín Cruz en sus creaciones.

“Francisco me decía “mira esto, increíble”, entonces yo como que me dejé influenciar por ese arte callejero del mundo que él me enseñaba, yo lo fui traduciendo, “ok” , esta es la línea, pero esto se vería mejor así”, volví a mis inicios y fui nuevamente autodidacta”, explica Cruz.

Francisco Nader, quien ha impulsado importantes artistas y nuevas modalidades en las prácticas artísticas nacionales ha provocado a Benjamín Cruz a un crecimiento de su plástica, de lo que dice sentirse “muy satisfecho orgulloso del resultado final, en el que el artista resalta con nueva iconografía, sin perderse del todo y despertándose a una nueva paleta de colores y formas que acentúan el trópico con marcada tendencia a lenguajes del arte más contemporáneos”.

“Me dije déjame aprender a hacer arte callejero, qué se necesita. Hay que recordar que el arte callejero es efímero, mi obra no, entonces en pocas palabras nosotros estamos trayendo ese arte callejero al arte del lienzo, estamos trayendo el Street art al lienzo, a un arte de salón, de lo efímero a lo permanente”, explica el artista.

“Crónicas del Edén” es también una oportunidad para rendir tributo a grandes íconos de la humanidad: John Lennon, Frank Sinatra, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, en la que también se llama la atención sobre emociones fuertes del ser humano.

