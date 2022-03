Ben Martin acapara honores del Corales Championship PGA Tour

Ben Martin

PUNTA CANA. – Ben Martin acaparó los máximos de la tercera ronda del Corales Puntacana Championship PGA Tour de Golf.

Martin ocupó el primer lugar con un 70 (-2), seguido de Chad Ramey que obtuvo un 69 (-3).

Cinco de los jugadores, incluyendo a Nate Lashley, uno de los “Reyes de Corales” en 2016, y el venezolano Jhonattan Vegas, empataron por el tercer lugar con un -10.

En el evento participan 120 jugadores.

Sobre el campo de golf Corales

Corales Puntacana Resort & Club, sede del primer y único PGA TOUR Event de República Dominicana, fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Tom Fazio.

Abierto en 2010, está ubicado junto a los acantilados, bahías, ensenadas oceánicas naturales, los lagos interiores y canteras coralinas del mar Caribe.

Cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar y culmina con sus tres últimos hoyos conocidos como el «codo del diablo», el cual se posiciona entre los hoyos finales más espectaculares y difíciles del mundo.

Patrocinadores

El certamen es con el auspicio del Ministerio de Turismo (MITUR), Banreservas, DOMICEM, Seguros Universal, Brugal, Texaco GB Energy, Consorcio Energético Punta Cana- Macao (CEPM), Grupo Viamar, CDN DEPORTES, Puntacana Resort & Club, Punta Cana International Airport, The Westin Puntacana Resort & Club, Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Aiport Team Solutions, Pollo Victorina, Autohaus, Runners Adventures, IMCA The Rental Store, BDExperience, Gray Line, Tracks, Pizza Hut, Grupo Dupla, Aperol Spritz, Centro Médico Punta Cana, y Club Car.

También, Duty Free Americas, Constructora Llodrá, Claro, Coca Cola, Tito’s Vodka, Cigarro Dominicano, Freixenet Cava, Tribe & Folk, Spectro Lights On, Inprotec, Hola Punta Cana by Oscar Cerda, GULF, AVIS, Canita, Altron Trading Co, LOMO, Picky Plants, United Petroleum, United Gas, IMCA, Tu Boleta, DBI Industrial, Serviport, Café Santo Domingo, Coolekos, Hartemanía, Hartemontajes, KG Constructora, Baskin Robbins, Codelpa, Pirulin, Consorcio Remix, MP Service, Caribbean Turf y Punta Cana Party.

of-am