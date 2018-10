“Bebé” se presenta en Microteatro este fin de semana

SANTO DOMINGO.- La microobra “Bebé”, de la dramaturga y dirigida por Ingrid Luciano, se presenta en la temporada “Por la música” de Microteatro Santo Domingo, durante este fin de semana y hasta el 4 de noviembre.

Contará con la interpretación de la actriz y flautista Estefany Vasquez y la guitarra en vivo y composición musical de Simón Rodríguez.

En la obra el personaje no sabe si es su reloj biológico, pero tú la tienes muy perturbada y por esto te ha convocado. “Bebé” es un despliegue de humor, dudas existenciales, teatro, danza y música en vivo, donde la guitarra no es solo acompañamiento y el público no es solo espectador.

Las funciones son de jueves a domingo, a las 8:35, 9:35, 10:35 y 11:35 de la noche. El precio es de 200 pesos. Y una vez allí, puedes disfrutar de tapas, tragos y optar por ver otras microobras que se presentan en la misma temporada.

