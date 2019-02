Be Crazy da inicio a su año sobre las tablas de Chao Café

SANTO DOMINGO.- La agrupación Be Crazy ofreció un concierto en Chao Café Teatro, dando inicio oficialmente al 2019, un año que está lleno de planes y con altas expectativas a nivel nacional e internacional para sus integrantes.

En esta ocasión por motivos de compromisos profesionales, no pudo estar la banda original, ya que los que faltaron están cursando sus estudios en Berklee y otros en Los Angeles, por lo que León Yamil y Cesar Ramiro, vocalistas de Be Crazy, se hicieron acompañar en escena de Abel Diaz, en el teclado; Hipolito Perez, en el bajo; Eudy Ramirez, en la percusión y Robert Rosario, guitarrista original de Be Crazy.

Interpretaron todas las canciones de su primera producción y todos los demás sencillos que han ido lanzando a partir de “Lista de regalos”, entre los que cabe resaltar “Mi Estrella” y “Marido y Mujer”, ambos estrenados en el pasado 2018, y que posicionaron a la banda entre “Los Relevos del Merengue”.

El punto más especial de la noche, fue la participación sorpresa de Adalgisa Pantaleón, quien expresó a través de redes sociales: “…Admiro a León Yamil y al grupo, desde siempre dije lo que iba a ser ese muchachito.

Talento, carisma y que tremendo compositor y arreglista. Le di la patadita de la suerte y estoy más que orgullosa…” también agregó en otro comentario; “Que carisma y que alegre es Cesar Ramiro, cuanto disfrute su trabajo. Cuanto se complementan, Be Crazy es un grupo maravilloso…Muchos éxitos a los dos y a ese maravilloso grupo.”

Be Crazy, define la noche, como una noche llena de magia, resaltando que estar sobre ese escenario para ellos tenía un valor especial, pues Enrique Chao (EPD), en vida fue un fiel seguidor de su trabajo, y cuando tenía la oportunidad se lo manifestaba.

La agrupación además extiende los agradecimientos a Chao Café Teatro, por tener a disposición ese gran escenario a favor del arte y la cultura dominicana.

of-am