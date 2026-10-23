BCRD gana premio “Oficina de Gestión de Proyectos del Año”

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió en su despacho el premio “Oficina de Gestión de Proyectos del Año 2026” (PMO of the Year 2026), otorgado a la Oficina de Gestión de Proyectos del Banco Central (PMO-BCRD) durante el XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2026, “SinergIA 360”, celebrado en Punta Cana, en reconocimiento a su destacada labor en planificación estratégica y a la aplicación de metodologías y buenas prácticas en la dirección de proyectos.

El galardón, entregado por el Project Management Institute Capítulo República Dominicana (PMIRD), reconoce a las oficinas de proyectos que demuestran desempeño, liderazgo y generación de valor para sus organizaciones, destacándose por su excelencia en el ámbito de las oficinas de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés).

Al recibir el reconocimiento, Valdez Albizu destacó que “los niveles de planificación y ejecución estratégica en el BCRD han alcanzado estándares que apuntan a la excelencia, lo que es exitosamente implícito en la labor desarrollada por la Oficina de Gestión de Proyectos del Banco Central”.

Asimismo, señaló que “cualquier avance registrado en la gestión del BCRD tiene su causa fundamental en la iniciativa y la calidad profesional de sus recursos humanos que, como ha quedado patente en el caso de la PMO-BCRD, destacan en su ámbito sectorial hasta ser reconocidos internacionalmente como uno de los equipos más cualificados de la región en su área de trabajo, siendo un orgullo para nuestra institución”.

SUPERÓ UN RIGUROSO PROCESO DE EVALUACIÓN

La PMO-BCRD obtuvo esta distinción tras alcanzar la puntuación más alta en un riguroso proceso de evaluación, en el que compitió con otros finalistas, entre ellos el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) y Soventix Caribbean.

El jurado, integrado por expertos nacionales e internacionales, ponderó criterios como la evolución histórica de la PMO-BCRD, la excelencia en el servicio interno, la adhesión a las mejores prácticas, la innovación y adaptabilidad, el alineamiento con los valores institucionales, el fortalecimiento de la comunidad, así como la creación de valor y el impacto en la gestión interna de la organización.

El XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2026, “SinergIA 360”, reunió a profesionales, líderes y especialistas en gestión de proyectos, y constituyó un espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias y tendencias en esta disciplina, tanto en la República Dominicana como a nivel global.

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, quien resaltó la importancia de la innovación, la eficiencia y la transformación institucional como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y la competitividad de las organizaciones.

En representación del Banco Central, participaron en el congreso Liselotte Reyes Casado, subgerente de Operaciones; Lucidania De Jesús Frías, directora de Planificación y Presupuesto; y Juan Alejandro García, subdirector de Planificación Estratégica.

Durante el acto de aceptación, Lucidania De Jesús Frías, en nombre del Banco Central, agradeció al Project Management Institute Capítulo República Dominicana (PMIRD) y a su presidenta, Wanda Mercedes de Jesús, por la distinción otorgada.

Asimismo, destacó que este logro no habría sido posible sin el respaldo de las autoridades de la institución, que han proporcionado los espacios y las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo y la consolidación de la PMO como promotora de buenas prácticas y de la mejora continua.

TRAYECTORIA DE RECONOCIMIENTOS

El premio “Oficina de Gestión de Proyectos del Año 2026” reafirma el posicionamiento de la PMO-BCRD como referente nacional en dirección de proyectos y gobernanza institucional. Además, se suma a una trayectoria de reconocimientos que refleja la experiencia del Banco Central en la gestión de proyectos y su madurez en materia de planificación estratégica.

Entre las distinciones anteriores figuran el reconocimiento como finalista del premio PMO del Año 2014, otorgado por el Project Management Institute (PMI); la Mención de Honor del Premio Richard Goodman 2018, en la categoría de Organización Gubernamental; y la Mención de Honor del Premio Richard Goodman 2021, por su respuesta a la pandemia de COVID-19. Estas dos últimas distinciones fueron otorgadas por la Asociación de Planificación Estratégica (IASP, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

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