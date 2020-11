Bautista ve Jean Alain es «perverso», culpa Danilo de imputación Odebrecht

Andrés Bautista.

SANTO DOMINGO.- El expresidente del Senado, Andrés Bautista, dijo en su comparecencia por el caso de Odebrecht que el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, es una persona “malvada y perversa”, luego de preparar un “mamotreto” de expediente en el sonado caso de corrupción.

“Jean Alain Rodríguez, Marcos Vancocelos Cruz y Ernesto Saavedra son tres individuos que no conocen la dignidad, la vergüenza y el decoro. Cometieron la torpeza de vincularme a contratos aprobados cuando yo no era presidente del Senado, no era miembro de la Comisión de Finanzas y a sesiones a las que yo no asistí”, dijo Bautista.

El exlegislador responsabilizó al expresidente Danilo Medina de su imputación en el caso Odebrecht, con la finalidad de debilitar a la entonces organización opositora Partido Revolucionario Moderno (PRM), de la que Bautista era su presidente.

an/am