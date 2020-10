Barrick Gold, ¡muchas gracias!!

LA AUTORA es trabajadora social y comunicadora. Reside en Santo Domingo.

Con gran alegría escuché al presidente de la Republica, Luis Abinader, anunciar a la nación que retira los nuevos impuestos del proyecto de presupuesto del año 2021.

Debido a la pandemia del coronavirus, la situación económica y social del pais, como la del mundo, se ha complicado; nuestras arcas están vacías pero la población no resiste un impuesto más. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas, los problemas de desempleo, salud, educación, de producción, etc. han aumentado. Los gastos gubernamentales se han multiplicado; se necesita dinero para atender las necesidades básicas y las derivadas de la pandemia; el gobierno se ha visto precisado a utilizar todos los recursos disponibles y hasta tomar prestado. Para el presupuesto del 2021 necesita más dinero. ¿de dónde lo saca?

El nuevo gobierno, con solo 52 días en el poder, decidió de inmediato, cerrar instituciones gubernamentales inoperantes, quitar “botellas”, gastos innecesarios, etc.., pero los recursos no alcanzan. El pais está en crisis: déficits, deudas, irregularidades administrativas, etc.., las arcas están vacías; el gobierno, desesperado, decidió poner más impuestos, incluyendo a la “regalía pascual” para el presupuesto del 2021. A pesar de gritos y quejas de la población, el proyecto fue llevado al Congreso

En este momento difícil, de angustia y desesperación; en que todos los caminos parecen cerrados; en que toma tiempo recuperar los fondos sustraídos por presunta corrupción; aparece la BARRICK GOLD, como un rayo de luz en medio de la oscuridad: “a más tardar el próximo lunes, le dará al gobierno un avance, un adelanto de impuestos, de 45 millones de dólares, es decir $2,624 millones de pesos; y a partir de enero 2021 le dará otro monto millonario no precisado”. ¡Que alivio!, No será necesario poner más impuestos.

La Barrick Gold, observando la difícil situación económica y social que vive el pais, “nos pone un ventilador para que respiremos” al avanzarnos ese capital; no está obligada a hacerlo; esta minera respeta las reglas acordada con los diferentes gobiernos. Hoy, gracias a ella, al presupuesto del próximo año, no le pondrán más impuestos; la carga del pueblo será más liviana. ¡Muy bien, Barrick¡! Es el momento más adecuado para tenderle las manos al pais, con el que ha tenido fructíferos negocios. No está obligada a hacerlo; sabe ser agradecida; da un respiro, ayudando no solo a la comunidad desde donde labora sino a toda la nación.

Recordemos que la Barrick Gold es una multinacional minera dedicada a la extracción de oro. Tiene alrededor de 23 minas operando por el mundo. En RD, desde 2012, comenzó a explotar los yacimientos mineros en la provincia Sanchez Ramírez; representa la mayor inversión extranjera en el pais. No voy a referirme a si gana mucho o poco; fue un contrato con el gobierno y se respeta. Debemos reconocer que está enfocada en ser algo más que una empresa que extrae oro y otros minerales del territorio; contribuye en el bienestar de la gente; da oportunidades para que no solo dependan de la mina sino de otros proyectos; facilitando servicios sociales.

Indiscutiblemente, en este difícil momento que atraviesa la nación es muy valioso y significativo, el gesto de la Barrick Gold, de ayudar al recién iniciado gobierno del Presidente Abinader, a apaciguar los ánimos de la población; abriendo una ventana para respirar; ayudando cuando más lo necesitamos; evitando el sacrificio de nueva carga impositiva a todo un pueblo, lacerado económicamente. ¡!Gracias, Barrick Gold, !!

