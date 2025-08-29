BARCELONA: Impulsan formación dominicanos exterior

Antonio José Gómez Peña y Alexander Phimister Medina

BARCELONA.- El Consulado General de la República Dominicana en Barcelona firmó un acuerdo con la Asociación para el Talento para ampliar el acceso a programas de formación y emprendimiento para los dominicanos residentes en Cataluña y Aragón.

El convenio fue suscrito por el cónsul Antonio José Gómez Peña y el presidente de la Asociación para el Talento, Alexander Phimister Medina, en un acto que consolida la alianza establecida semanas atrás y que ahora se traduce en oportunidades concretas para la comunidad dominicana en el exterior.

La implementación de los programas estará a cargo de Phimister’s Business School, institución con más de tres décadas de trayectoria en educación y capacitación empresarial. A través de esta escuela, dominicanos de entre 16 y 60 años podrán acceder a programas como Talento Joven, España Emprende, Emprendedoras y espacios de preaceleración, diseñados para fortalecer competencias en emprendimiento, liderazgo, marca personal y networking.

Los programas se desarrollarán bajo el método SEED, una metodología práctica que acompaña a los participantes desde la definición de valores y propósitos hasta la consolidación de proyectos sostenibles y con impacto social.

Estos programas cuentan con el respaldo institucional y financiero de la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Barcelona, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, así como de Fondos Europeos, a través de la Unión Europea, lo que garantiza su calidad, sostenibilidad y alcance.

Gómez Peña destacó que este acuerdo “abre nuevas oportunidades para fortalecer capacidades, fomentar el emprendimiento y potenciar el desarrollo profesional de nuestra comunidad en el exterior”.

En el acto también estuvieron Alberto Puerto, director de Proyectos; Ramón Medina, director de Formación, y Liana Yamell Zamora, representante de la Sección de Asuntos Educativos y Jurídicos del Consulado.

