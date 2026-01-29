BARCELONA: Dominicanos honran Virgen de la Altagracia

BARCELONA, España.- El silencio solemne de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel tuvo este domingo 25 un particular acento caribeño, cuando decenas de dominicanos celebraron una misa en honor a Nuestra Señora de la Altagracia.

La comunidad dominicana residente en Cataluña, Andorra y Aragón se unió para rendir honores a la Madre protectora y patrona espiritual de la República Dominicana, en una jornada marcada por la fe y la cohesión comunitaria.

La eucaristía fue oficiada por Fray Rodolfo Lemus, quien guío a los asistentes en una liturgia de simbolismo y devoción, y recordó la importancia de la Virgen de la Altagracia como referente espiritual y cultural del país caribeño.

Organizada por el Consulado General de la República Dominicana en Barcelona, la ceremonia fue encabezada por el cónsul general, Antonio José Gómez Peña, junto a funcionarios de esa oficina, y representantes de organizaciones y asociaciones dominicanas.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Numerosos compatriotas asistieron de manera presencial a la misa, mientras otros siguieron la celebración mediante una transmisión en línea.

Al hablar a sus compatriotas, Gómez Peña subrayó el valor de estos encuentros para sus coterráneos y llamó a la solidaridad en momentos difíciles.

El cónsul dedicó palabras de respaldo a las víctimas de recientes tragedias ocurridas en España, e invitó a la comunidad a acompañar a las familias afectadas desde la fe y la acción comunitaria en la sociedad que les acoge.

TRADICIONES DOMINICANAS

La celebración religiosa incluyó momentos de oración y cánticos que evidenciaron el arraigo de las tradiciones dominicanas en un entorno multicultural como Barcelona.

agl