BARCELONA: Consulado refuerza presencia RD en FITUR

MADRID.- La participación de la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 se consolidó como una plataforma estratégica para proyectar al país no solo como destino turístico de clase mundial, sino también como uno de los mercados más atractivos para la inversión extranjera en el sector turístico e inmobiliario.

El cónsul general de la República Dominicana en Barcelona, Antonio Gómez, jugó un papel clave al liderar encuentros institucionales y empresariales orientados a fortalecer el flujo de inversiones hacia el país caribeño.

FITUR, considerada la mayor feria global del turismo y eje de toma de decisiones del sector, sirvió de escenario para que funcionarios, empresarios y líderes del turismo consolidaran alianzas, negociaran proyectos y difundieran las ventajas competitivas que ofrece la República Dominicana como destino de inversión.

Gómez desarrolló una intensa agenda de reuniones con importantes inversionistas y representantes de empresas internacionales, con el objetivo de posicionar al país como destino preferente para inversiones en desarrollo turístico e inmobiliario, destacando los incentivos fiscales, el clima de estabilidad económica y las oportunidades de crecimiento en polos emergentes como Miches, Punta Bergantín y Pedernales. Su labor se enmarca en la misión de ampliar las oportunidades de inversión extranjera, lo que fortalece su tarea diplomática de promoción económica.

El evento fue escenario de anuncios importantes, como la expansión de proyectos hoteleros emblemáticos en Miches con participaciones de grandes grupos internacionales, así como iniciativas de ampliación y modernización del sector hotelero y mixto. ￼

Gómez fue invitado a destacadas actividades dentro de la programación oficial de FITUR, incluyendo la tradicional cena del Banco Popular, que reunió a líderes financieros y promotores de inversión, así como el cóctel de Banreservas, donde se homenajeó póstumamente al maestro pintor José Cesteros, con su obra como eje principal del evento, integrando arte y cultura en el entorno empresarial.

También participó en el encuentro exclusivo con los tours operadores llamado “ Meet in Paradise”, sosteniendo diálogos con operadores internacionales y apoyando la iniciativa del Ministerio de Turismo de seguir posicionando a República Dominicana como destino líder en la oferta turística global.