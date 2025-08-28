Banreservas es reconocido como el Mejor Banco Digital

SANTO DOMINGO.- La revista internacional Global Finance reconoció a Banreservas como el Mejor Banco Digital Corporativo y Empresarial de la República Dominicana por la solidez de su estrategia para atraer y atender a clientes que utilizan sus servicios digitales.

Para otorgar este importante premio, dicha revista tomó en consideración la amplitud de la innovadora oferta de productos y servicios del Banco de Reservas, evidenciada en los múltiples beneficios tangibles obtenidos gracias a las iniciativas digitales, diseño y funcionalidad de sus sitios web y móviles.

“A medida que la banca digital sigue evolucionando a un ritmo vertiginoso, las instituciones financieras de todo el mundo están adoptando la inteligencia artificial, la tecnología en la nube y las estrategias centradas en los dispositivos móviles para ofrecer experiencias fluidas, seguras y altamente personalizadas”, señala la publicación especializada en finanzas.

Apunta también que los ganadores de los premios Global Finance 2025 como mejores bancos digitales en todo el mundo son un ejemplo de la innovación y el liderazgo que presentan de cara al futuro de la banca.

Al igual que otros reconocimientos recibidos en el presente año, el galardón actual refleja el excelente posicionamiento de Banreservas como el principal banco dominicano y su indiscutible liderazgo dentro del sistema financiero nacional.

Reconocimientos recibidos

En el transcurso del 2025 Banreservas ha recibido múltiples reconocimientos en las diferentes facetas de la banca múltiple, entre los cuales se destacan: Mejor Banco de la República Dominicana; mejor proveedor de financiamiento de la cadena de suministro en el Caribe; mejor proveedor de financiamiento de comercio exterior en el Caribe, y mejor proveedor de financiamiento del comercio exterior en el país.

Los reconocimientos han sido concedidos por Global Finance, que igualmente galardonó a Banreservas como el mejor banco para PYMES de la República Dominicana y de la región el Caribe.

Además, la entidad financiera fue condecorada por la prestigiosa revista internacional World Finance como Mejor Banco Comercial; Mejor Banco de Consumo; Mejor Gobierno Corporativo; y Mejor Grupo Bancario de República Dominicana.

También la revista Euromoney otorgó al Banco de Reservas importantes premios como: Mejor Banco Digital de República Dominicana; Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Social y Corporativa; Mejor Banco de República Dominicana; Mejor Banco para Pymes del Caribe, y Mejor Banco para Pymes de la República Dominicana.

En adición a estos, la entidad financiera fue colocada por la mundialmente conocida revista The Banker en la posición 686 dentro del ranking de los 1000 bancos más grandes del mundo y número uno de la República Dominicana y el Caribe.

Esta ascendente historia de 84 años de Banreservas le ha merecido una gigantesca lista de premios y ha sido revalorada por las más importantes agencias calificadoras mundiales de riesgos, convirtiéndola en la mayor institución financiera del país y de la región del Caribe.

of-am