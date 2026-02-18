Banreservas deposita ofrenda floral en el Altar de la Patria

El presidente del Banreservas, Leonardo Aguilera, encabezó la actividad.

SANTO DOMINGO. – El Banco de Reservas depositó este miércoles una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, para rendir homenaje a los Padres Fundadores de la República Dominicana.

La ceremonia fue encabezada por el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Leonardo Aguilera, quien estuvo acompañado por su esposa y presidenta del Voluntariado Banreservas, Carmen Alicia Quijano.

Yamily López, vicepresidenta de Fundación Reservas del País, expresó que los grandes dominicanos que reposan en el mausoleo representan el ejemplo de compromiso, sacrificio y amor por la nación que debe inspirar el accionar de cada ciudadano y de las instituciones públicas y privadas del país.

RESALTA VALORES DE DUARTE Y LOS TRINITARIOS

Destacó que lo que inició como el sueño de Duarte y los Trinitarios se consolidó en la histórica noche del 27 de febrero de 1844, bajo el fuego patriótico de Ramón Matías Mella, dando origen a una nación libre y soberana.

La delegación rindió homenaje con una guardia de honor que incluyó la entonación del Himno Nacional, en un ambiente de solemnidad y civismo que reafirmó el sentido de respeto por la historia y los símbolos patrios.

Cada 27 de febrero, la República Dominicana celebra el Día de la Independencia Nacional, ocasión en la que se honra la gesta iniciada en 1844, que dio paso a la separación de Haití y al afianzamiento de la soberanía del pueblo dominicano.

an/am